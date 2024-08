Mercato : L’ASSE chasse la même proie que le RC Lens

Arnaud De Kanel

En quête d'un milieu défensif, l'ASSE a essuyé un gros échec avec Sebastian Nanasi. Le milieu de terrain suédois s'apprête en effet à signer à Strasbourg après avoir longtemps été pisté par la direction stéphanoise. Les Verts ne perdent pas espoir de trouver la perle rare et cibleraient désormais Mamady Diambou, un joueur qui est également annoncé du côté du RC Lens.

L'ASSE pourrait bien être l'un des principaux acteurs de cette fin de mercato estival en Ligue 1. Le promu espère en effet dégraisser son effectif pour mieux le renforcer. Au milieu de terrain notamment, un profil défensif serait toujours recherché par les dirigeants qui auraient flashé sur Mamady Diambou, également suivi par le RC Lens.

L'ASSE se penche sur Diambou

D'après les informations de Mohamed Toubache-Ter, l'ASSE se serait positionnée sur Mamady Diambou. Agé de 21 ans, le jeune malien évolue avec le RB Salzbourg, club avec lequel il lui reste un an de contrat. Il y a une quinzaine de jours, Diambou était d'ailleurs annoncé dans un autre club de Ligue 1.

Le RC Lens présent dans ce dossier

Début août, Africafoot révélait en effet que le RC Lens était tout proche de griller une concurrence XXL pour s'attacher les services de Mamady Diambou. Une source proche du dossier confiait ceci au média africain : « Les choses vont dans le sens de RC Lens. Nous avons reçu une proposition. Donc, il y a une forte possibilité qu’il signe là-bas. C’est un dossier brûlant, mais comme je vous ai dit, rien n’est figé. C’est le mercato, il y a beaucoup de clubs intéressés. Jusqu’à que la signature soit officielle avec Lens, tout reste possible. Ça peut être en France ou en Angleterre. Car, il y a Crystal Palace et West Ham, qui sont également intéressés. » Les Sang et Or pourraient revenir à la charge et concurrencer l'ASSE dans les prochains jours s'ils parviennent à se séparer de Salis Abdul Samed et Stijn Spierings. Affaire à suivre...