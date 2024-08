Mercato : C'est confirmé, le PSG va récupérer 25M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG veut toujours dégraisser son effectif d'ici la fin du mercato, plusieurs ventes commencent à se concrétiser. Ainsi, en plus de Manuel Ugarte, proche de rejoindre Manchester United, un autre indésirable pourrait s'envoler vers l'Angleterre, à savoir Carlos Soler dont le transfert vers West Ham serait désormais très bien engagé.

Après s'est renforcé en recrutant Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué, le PSG souhaite désormais accélérer son dégraissage qui doit passer par des ventes importantes. Il faut dire que plusieurs indésirables sont toujours présents dans l'effectif parisien, mais cela ne devrait pas durer longtemps.

Soler fonce vers West Ham

En effet, les négociations seraient désormais très avancées avec West Ham pour le transfert de Carlos Soler comme l'a révélé Le Parisien. Une tendance confirmée par L'EQUIPE qui évoque une transaction avoisinant les 25M€, bonus compris. Le milieu de terrain espagnol serait séduit à l'idée d'évoluer sous les ordres de son compatriote Julen Lopetegui.

Ugarte va suivre ?

Et ce n'est probablement pas le seul le milieu de terrain du PSG qui va rejoindre la Premier League. En effet, Manuel Ugarte devrait également s'envoler vers l'Angleterre, et plus précisément du côté de Manchester United. Les deux clubs seraient proches d'un accord sur les bases d'un prêt avec option d'achat obligatoire estimée à 60M€.