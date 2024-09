Mercato : L’ASSE a tenté de le faire sortir de sa retraite !

Thomas Bourseau

Jean-Louis Gasset a tout de même eu sa carrière d’entraîneur en dehors de l’ombre de Laurent Blanc dont il a été l’adjoint pendant huit ans. À l’ASSE, l’actuel retraité de 70 ans avait une première fois annoncé sa retraite en 2019. Mais sous l’impulsion de Timothée Kolodziejczak, les Verts ont été à deux doigts de le sortir de sa retraite. Explications.

Jean-Louis Gasset a vécu un dernier challenge surprise en seconde partie de saison de l’exercice précédent à l’OM après l’éviction de Gennaro Gattuso courant février. Quelques semaines plus tôt, le technicien de 70 ans avait été démis de ses fonctions de sélectionneur de la Côte-d’Ivoire qui a finalement remporté la Coupe d’Afrique des nations. À l’OM, Gasset a fait vibré les supporters marseillais jusqu’en demi-finale de la Ligue Europa perdue face à l’Atalanta qui a soulevé la C3.

«Je lui dis « Jean-Louis, il faut tu reviennes »»

Jean-Louis Gasset est aujourd’hui officiellement retraité, pour la deuxième fois de sa vie. Car en 2019, après deux années passées sur le banc de l’ASSE, l’ex-adjoint de Laurent Blanc au PSG, en équipe de France et aux Girondins de Bordeaux, décidait de clore son chapitre d’entraîneur. Ce que Timothée Kolodziejczak na pas laissé passer. « Quand il quitte Ghislain (ndlr Printant), j’appelle Jean-Louis (ndlr Gasset). Je lui dis « Jean-Louis, il faut tu reviennes ». Avec Wahbi (ndlr Khazri), on l’a appelé ». a confié le défenseur central de 32 ans au Club des 5.

«Ils étaient en négociations aussi pour le faire revenir»

Autour de Walid Acherchour et Elton Mokolo, Timothée Kolodziejczak a en outre expliqué que Jean-Louis Gasset n’est finalement pas sorti de sa retraite en raison du choix final effectué par la direction sportive de l’ASSE de l’époque. « Il était à deux doigts de revenir. C’était entre Claude Puel et lui. A la fin, ils ont fini par choisir Claude Puel. Si Printant serait redevenu adjoint ? Je ne sais pas, on avait appelé Jean-Louis et ils étaient en négociations aussi pour le faire revenir ».