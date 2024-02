Mercato : L’Arabie Saoudite va plomber l’OM ?

Benjamin Labrousse

Si l’OM espère encore finir sa saison 2023-2024 sur une bonne note, le club phocéen pourrait également connaître un mercato estival animé. Dernièrement, la presse anglaise a rapporté que le club phocéen serait intéressé par une signature de Raphaël Varane. Mais le défenseur de Manchester United est également convoité par plusieurs clubs d’Arabie Saoudite. Explication.

Lors du dernier mercato estival, l’OM avait connu un marché des transferts très agité. Même son de cloche pour cet hiver, où Marseille a bouclé la venue de quatre joueurs (Jean Onana, Ulises Garcia, Quentin Merlin, Faris Moumbagna). Ainsi, si le club marseillais espère pouvoir faire preuve de stabilité, une grosse piste a été révélée pour cet été.

L’OM fonce sur Raphaël Varane

Selon les dernières indiscrétions du média anglais HITC Football , l’OM ferait partie des clubs très attentifs à la situation de Raphaël Varane. Le défenseur français, champion du monde 2018, est actuellement en difficulté à Manchester United, et pourrait être vendu cet été. L’AS Monaco et le LOSC suivent également Varane, qui pourrait, à 30 ans, revenir en France.

L’Arabie Saoudite va poser des problèmes à l’OM pour cette star