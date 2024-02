Mercato - PSG : L’annonce du Real Madrid qui va plaire à Mbappé

Thibault Morlain

Kylian Mbappé a annoncé son départ au PSG et tout indique désormais qu’il devrait rejoindre le Real Madrid à compter de la saison. Le Français est donc attendu au sein de la Casa Blanca, mais il y a encore quelques points d’interrogation à propos de son arrivée chez les Merengue. C’est notamment le cas à propos de la future position de Mbappé. Un futur casse-tête pour Carlo Ancelotti, qui vient de faire une annonce qui pourrait donner le sourire au joueur du PSG.

La saison prochaine, le Real Madrid devrait afficher une équipe effrayante. Surtout en attaque. Devant Jude Bellingham, on pourrait alors retrouver un trio composé de Vinicius Jr, Kylian Mbappé et Rodrygo, tandis qu’il ne faut également pas oublier Endrick, qui va officiellement rejoindre les Merengue cet été. Mais la question est de savoir qui va évoluer à quel poste la saison prochaine au Real Madrid…

Succession de Mbappé : Les cauchemars refont surface au PSG https://t.co/vlWPLclMQm pic.twitter.com/8CDW78bJ4R — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

Vinicius Jr dans l’axe, Mbappé à gauche ?

On le sait, il risque d’y avoir de la concurrence entre Vinicius Jr et Kylian Mbappé, les deux ayant une préférence pour évoluer dans le couloir gauche et on sait également que l’actuel joueur du PSG n’est pas fan du poste de numéro 9. Un rôle qui pourrait très bien revenir au Brésilien. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a expliqué : « Vinicius Jr ? Je pense qu’il peut jouer dans l’axe ou avec un deuxième attaquant. Je dois garder à l’esprit qu’il aime jouer dans un couloir. Il s’est beaucoup amélioré sur le terrain ».

Quel numéro pour Mbappé ?

Un autre débat à propos de Kylian Mbappé au Real Madrid est de savoir quel numéro il portera sur son maillot. Détenteur du 7 au PSG, le Français pourrait ne pas le récupérer de Vinicius Jr chez les Merengue. En revanche, Mbappé pourrait hériter du numéro 9 ou bien du 10 que Luka Modrid pourrait laisser, le Croate étant sur le départ.