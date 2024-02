Mercato : Un champion du monde à l’OM ? Un problème est révélé

Benjamin Labrousse

Si l’OM espère finir cette saison 2023-2024 sur une note positive, le prochain mercato estival de Pablo Longoria sera scruté avec attention. Selon les dernières informations de la presse anglaise, Marseille pourrait boucler un gros coup avec l’arrivée de Raphaël Varane l’été prochain. Toutefois, la question du salaire du champion du monde 2018 pourrait rapidement poser problème.

De quoi sera fait le prochain mercato estival de l’OM ? Plutôt actif cet hiver avec les arrivées de Jean Onana, d’Ulisses Garcia, de Quentin Merlin, et de Faris Moumbagna, le club phocéen pourrait toutefois se montrer attentif à certaines opportunités l’été prochain. Et selon les dernières informations d’ HITC Football , l’OM aurait dans le viseur un champion du monde 2018.

L’OM intéressé par Raphaël Varane ?

En effet, le média anglais révèle que l’OM fait partie des clubs intéressés par un recrutement de Raphaël Varane. En difficulté du côté de Manchester United, le défenseur central, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Red Devils , pourrait être vendu l’été prochain. En plus de l’OM, l’AS Monaco et le LOSC seraient également dans la course pour signer le joueur de 30 ans.

Le salaire de Varane, un vrai problème pour l’OM