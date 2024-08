Mercato : L’annonce de Riolo sur les «vedettes» attendues au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis le début du mercato estival, le PSG a officialisé l'arrivée de trois joueurs : Matvey Safonov, Joao Neves et Willian Pacho. Des renforts certes talentueux, mais qui n'ont pas de renommée internationale. Alors qu'un attaquant de classe mondiale est toujours recherché sur le marché, Daniel Riolo s'est penché sur l'état actuel du marché.

Le PSG n’est pas encore au complet. Le club parisien recherche toujours un attaquant capable de remplacer Kylian Mbappé. Les pistes activées ont été nombreuses, mais aucun joueur n’est encore arrivé au PSG. Sur le plateau de l’After Foot, Daniel Riolo pense que les buteurs de classe mondiale deviennent de plus en plus rares.

Les possibilités sont rares

«Est-ce qu'on est en pénurie de vedettes ? En mai, on aurait tous réagi avec scepticisme face à Nico Williams. Puis, on l'a vu à l'Euro, où il a été excellent, et tout d'un coup, il est devenu une vedette. Mais en mai, on aurait dit : 'Oui, c'est juste le mec de Bilbao...'. C'est évident qu'on aurait réagi comme ça » a confié Riolo.

« Y a-t-il vraiment des joueurs à prendre ? »

Dans un second temps, Riolo a lâché ceci. « Y a-t-il vraiment des joueurs à prendre ? Même Kvaratskhelia, honnêtement, après la saison qu'il a faite à Naples, et donc avant l'Euro, on aurait pu dire : 'Wow, 100 M€ pour lui !' Il avait fait une superbe saison à Naples, mais celle-ci n'a pas été terrible. Quelque chose a changé dans le panorama européen » a-t-il lâché sur RMC.