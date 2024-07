Mercato : L’OM va boucler le transfert de la honte ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est un transfert qui pourrait grandement faire parler. Et pour cause, l’OM pourrait bien boucler la signature de Mason Greenwood ce qui pourrait déclencher une sacrée polémique compte tenu du fait que l’ailier anglais a été accusé de viol et agressions sur sa compagne. C’est la raison pour laquelle, Benoit Payan, Maire de Marseille, exhorte Pablo Longoria de ne pas boucler le transfert de l’ailier anglais.

Très actif en coulisses pour renforcer l'effectif de l'OM, Pablo Longoria a bouclé les signatures de Lilian Brassier et Ismaël Koné, mais enchaîne les pistes qui font polémiques. Après Youcef Atal, au cœur d'un scandale antisémite, qui ne devrait pas signer à Marseille, c'est au tour de Mason Greenwood de faire parler. Annoncé proche de l'OM, l'ailier anglais est lui aussi impliqué dans un scandale en Angleterre où il est accusé d'avoir frappé et violé sa compagne. C'est la raison pour laquelle Benoit Payan ne veut pas de ce joueur à Marseille.

Mercato : L’OM met un coup de pression à Aubameyang https://t.co/lMHp1BuoQr pic.twitter.com/Cu4dTzPPya — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

«Massacrer sa femme de cette manière là est indigne d’un homme»

« Le comportement de Greenwood est inqualifiable, inacceptable. Frapper sa femme ? Moi j’ai vu des images qui m’ont profondément choqué. Massacrer sa femme de cette manière là est indigne d’un homme, et je crois qu’il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe là. Les valeurs de Marseille, et les valeurs de l’Olympique de Marseille c’est tout sauf ça enfaite. C’est tout sauf du racisme, de l’antisémitisme. Vous vous rendez compte des violences faites aux femmes ? Mais vous mesurez ça ? », s’emporte le Maire de Marseille auprès de RMC, avant d’interpeller Pablo Longoria.

«Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte»

« Je demanderai au président de l’Olympique de Marseille de ne pas recruter Greenwood. Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu’un qui tape sa femme. Je ne veux pas que mon club soit couvert des cendres de quelqu’un qui frappe sa femme comme ça. Ce n'est pas acceptable », ajoute Benoit Payan. Reste désormais à savoir si l’OM écoutera les recommandations du Maire de Marseille.