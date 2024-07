Mercato : L'OM prépare un «horrible» transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'une des priorités de l'OM est de densifier son secteur offensif qui sera totalement remodelé après les départs de Vitinha, Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye. Mason Greenwood a déjà débarqué, mais d'autres pistes sont évoquées, à l'image de celle menant à Steven Bergwijn. Un joueur très loin de convaincre le journaliste Mathieu Grégoire.

Comme prévu, l'OM s'est lancé dans une énorme revue d'effectif cet été, notamment dans son secteur offensif. Et pour cause, le club phocéen a déjà cédé Pierre-Emerick Aubameyang, Vitinha et Iliman Ndiaye, tandis qu'Ismaïla Sarr pourrait également partir. C'est donc un sacré chantier pour Pablo Longoria, qui a déjà bouclé le transfert de Mason Greenwood, mais qui ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Plusieurs joueurs ont ainsi été associés à l'OM, à l'image de Steven Bergwijn. Mais Mathieu Grégoire, correspondant à Marseille pour L'EQUIPE, n'est absolument pas convaincu par ce joueur.

L'OM sur Bergwijn ?

« Lorsque j’ai vu sortir l’info de Bergwijn, ça m’a fait marrer pour l’avoir vu jouer à l’Euro, et notamment contre les Turcs, c’est le profil du faux bon joueur des années 2020. Ce sont les joueurs des coachs qui courent vite, sont puissants, tiennent leur couloir. Mais il ratait tout ce qu’il faisait. D’ailleurs lors du match face à la Turquie, il sort la mi-temps », lâche le journaliste au micro de Football Club de Marseille, avant de poursuivre.

«C’est horrible ce genre de joueur»

« Et lorsque j’ai vu la rumeur je me suis dit, mais c’est horrible ce genre de joueur. Ce sont les joueurs modernes qui n’ont pas de stats mais qui courent et font des différences, mais tu sais jamais vraiment lesquelles. Contre l’OM avec l’Ajax on l’a pas vu non plus. L’aller il n’avait vraiment pas brillé, on avait plus vu le jeune Borges, et au retour c’est pareil on ne l’avait pas vu. Donc Bergwijn je ne pense pas que ce soit une bonne idée et de toute façon je n’ai pas plus d’informations sur ça », ajoute Mathieu Grégoire.