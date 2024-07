Mercato : L’OM bloque un départ ?

Axel Cornic

Titulaire dans les cages de l’Olympique de Marseille au cours des dernières saisons, Pau Lopez pourrait faire ses valises lors de ce mercato estival. Le gardien espagnol serait en effet tout proche de rejoindre son compatriote Cesc Fabregas, qui aurait tout particulièrement insisté pour l’avoir à Como. Mais il resterait encore un détail important avant de boucler ce deal...

Sur le front des arrivées Roberto De Zerbi a déjà vu deux joueurs arriver avec Lilian Brassier ainsi qu’Ismaël Koné. Deux autres pourraient débarquer, puisque plusieurs médias annoncent un transfert tout proche pour Mason Greenwood de Manchester United, mais également pour Valentin Carboni, jeune milieu offensif de l’Inter.

Un troisième départ à l’OM ?

Mais ça bouge également sur le front des départs, puisque l’OM a déjà salué Vitinha et Iliman Ndiaye, qui ont rejoint respectivement le Genoa et Everton. Le prochain pourrait bien être Pau Lopez, qui après avoir porté les couleurs de l’AS Roma serait sur le point de retrouver la Serie A, cette fois du côté de Como.

Pau Lopez sur le départ, mais...

Mais si tout le monde semble être tombé d’accord dans ce dossier, il faudra encore attendre pour voir un départ de Pau Lopez ! D’après les informations de Gianluca Di Marzio, l’OM aurait informé Como que le gardien espagnol ne sera libre de partir qu’une fois que son remplaçant sera à Marseille.