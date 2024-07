Mercato : L’hommage du PSG l’a fait pleurer !

Thomas Bourseau

Angel Di Maria s’est immédiatement senti chez lui à son arrivée au PSG à l’été 2015 de son propre aveu lors d’une entrevue avec France Football. Le champion du monde argentin a intégré une famille et a raconté à quel point il avait été ému par les adieux des supporters parisiens.

Les supporters du PSG ont adopté bien des joueurs sud-américains au fil de l’histoire du club. Que ce soit Rai, Ronaldinho, Thiago Silva ou encore Angel Di Maria, tous disposent d’une place spéciale dans le coeur et les mémoires des suiveurs du Paris Saint-Germain.

Mercato : Incroyable, le PSG lui a sauvé la vie ! https://t.co/VQkpdgV6Qk pic.twitter.com/4WTqN9erWA — le10sport (@le10sport) July 13, 2024

«Je n'oublierai jamais ce que les supporters ont fait pour moi»

Angel Di Maria a effectué un septennat au PSG (2015-2022) et aurait bien voulu rempiler pour une huitième saison si la direction l’avait autorisé comme le principal intéressé l’a révélé en interview pour France Football. Cependant, quoi qu’il arrive, ses adieux ont été plus qu’émouvants à l’été 2022 grâce au lien fort qu’il avait créé avec les supporters. « Oui, et je m'en suis rendu compte le jour de mes adieux. Je n'oublierai jamais ce que les supporters ont fait pour moi. Pour me dire au revoir, ils ont fait la fête à l'extérieur du stade, avec des feux d'artifice, comme lors du huitième de finale retour contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions (2-0, le 11 mars 2020) ».

«Très fier et ému par toutes ces marques d’affection»

« C'est un moment inoubliable pour moi et ma famille. Un responsable des ultras m'a offert une grande photo sur laquelle je fête un but avec le maillot du PSG. Puis les supporters m'ont fait monter dans leur tribune et m'ont demandé d'apposer ma signature. J'étais très fier et ému par toutes ces marques d'affection et de reconnaissance ». a conclu Di Maria à France Football.