Mercato : Karim Benzema a choisi son prochain club !

Thomas Bourseau

Ne vivant pas une idylle en Arabie saoudite avec son club d’Al-Ittihad, Karim Benzema semblerait avoir des envies d’ailleurs. Annoncé du côté de Chelsea et de la Premier League, Benzema devrait néanmoins privilégier l’OL selon Jonathan Johnson.

L’aventure saoudienne de Karim Benzema semble tourner au vinaigre. Au point où ses propres supporters d’Al-Ittihad le surnomment « Ben-Hazima », ce qui signifie « le fils de la défaite ». Il est question d’un éventuel transfert de Benzema et d’une potentielle arrivée en Premier League. Plus particulièrement du côté de Chelsea.

Benzema vers Chelsea ?

« Chelsea étudierait la possibilité de prêter l’attaquant vétéran, et ce n'est un secret pour personne que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu en Arabie saoudite ». a confié Jonathan Johnson, journaliste de CBS et de CaughtOffside , pour une rubrique du dernier média cité.

«Benzema envisage un retour à court terme dans son ancien club, Lyon»