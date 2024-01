Mercato : Retour vers le futur, Benzema s’inspire de légendes !

Thomas Bourseau

Parti de l’OL pour son transfert au Real Madrid à l’été 2009, Karim Benzema serait susceptible d’y effectuer son grand retour à en croire diverses informations circulant dans les médias. Si jamais l’attaquant d’Al-Hilal prenait cette décision, il rejoindrait un cercle très fermé de légendes. Explications.

Karim Benzema pourrait bien devenir disponible sur le marché des transferts. Ce serait du moins sa volonté précise partagée par The Evening Standard qui a affirmé dans la journée de jeudi que le Ballon d’or 2022 aurait informé certaines personnes en coulisses de ses envies d’ailleurs, six mois après son arrivée à Al-Ittihad. L’entraîneur Pierre Sage a évoqué un éventuel retour à l’OL de l’enfant du pays formé au club rhodanien cette semaine. Et il se pourrait que ce soit plus qu’une simple option aux yeux de Karim Benzema.

Benzema de retour à l’OL pour raccrocher les crampons ?

N’étant pas dans les meilleures des dispositions à Al-Ittihad ou certains supporters saoudiens le surnomment le « fils de la défaite », Karim Benzema ferait tourner la tête de Chelsea selon le journaliste Jonathan Johnson, qui s’est confié à CaughtOffside . « Chelsea étudierait la possibilité de prêter l’attaquant vétéran, et ce n'est un secret pour personne que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu en Arabie saoudite ». Pour autant, ce serait à l’OL que Benzema pourrait bien s’engager s’il en avait la possibilité. « Malgré les liens avec la Premier League, je pense qu'il est de plus en plus possible que Benzema envisage un retour à court terme dans son ancien club, Lyon, pour l'aider à sortir de la situation difficile dans laquelle il se trouve actuellement, alors qu'il lutte pour sa survie en Ligue 1 ».



Ce qui permettrait à Karim Benzema de retrouver son club formateur qu’il a côtoyé entre 1997 et 2009 et d’éventuellement y tirer sa révérence comme certaines légendes avant lui.

Gianluigi Buffon l’a fait à Parme

Gianluigi Buffon a une carrière XXL de 18 ans dans le monde professionnel. Ayant été lancé dans le bain en 1995 à Parme, son club formateur, le légendaire gardien italien y est resté six années avant de vivre la plus grande expérience de sa carrière à la Juventus : 19 ans, avec une pige au PSG pour couper. En 2021, Buffon retrouve son club d’enfance et s’offre une dernière danse de deux saisons avant de tirer sa révérence l’année dernière.

Arjen Robben, légende du Bayern Munich, mais une retraite à la maison

Arjen Robben est un des footballeurs les plus en vues de la décennie 2010. Avec le Bayern Munich, où il a tout raflé entre 2009 et 2019, l’ailier néerlandais a écrit son histoire avant de mettre fin à une carrière riche en expérience au FC Groningue, son club formateur en 2021. Au cours de ses expériences passées, Robben a notamment défendu les couleurs du PSV Eindhoven, de Chelsea et du Real Madrid.

Robin Van Persie, le Hollandais volant qui termine aux Pays-Bas

Robin Van Persie a été un attaquant d’exception en Premier League en empilant les buts pour Arsenal et Manchester United pendant onze saisons. Après une parenthèse turque de deux ans au Fenerbahçe, Van Persie a retrouvé le chemin de la maison du Feyenoord en 2017 avant de prendre sa retraite en 2019. Robin Van Persie ne s’est pas retiré du monde du football et n’a pas tourné le dos à son club de coeur puisqu’il en est aujourd’hui l’entraîneur des attaquants.

Carlos Tevez, l’Apache du Boca depuis les Juniors

Une carrière pleine de rebondissements de 20 ans pour qui s’est achevée en 2021 pour Carlos Tevez là où elle a commencé. Certes, le buteur argentin a brillé en Europe à Manchester United, chez le rival de City ainsi qu’à la Juventus. Cependant, c’est en Amérique du Sud et plus particulièrement au Boca Juniors que Carlos Tevez a passé le plus de temps dans sa carrière professionnelle. L’Argentin a arboré la tunique de son club formateur à trois reprises pour un total de huit ans.

Andriy Shevchenko, Ballon d’or à l’AC Milan, mais éternel enfant de Kiev

Pendant 18 ans, Andriy Shevchenko a fait trembler les filets en inscrivant au total pas moins de 326 buts dont 173 à l’AC Milan entre 1999 et 2006. Pendant cette période, Shevchenko a raflé la Ligue des champions et la Serie A entre autres, mais pas seulement. Ballon d’or 2004, Shevchenko n’en a pas pour autant oublié le Dynamo Kiev, le club où il a fait ses classes et ses débuts en offrant trois dernières saisons jusqu’en 2012 avant une retraite bien méritée.

Vincent Kompany, roc de Manchester City et prince d’Anderlecht

Vincent Kompany était présent à Manchester City dès le début du projet émirati en 2008. Pendant onze saisons, la légende du football belge a porté fièrement le maillot des Skyblues et a même hérité du brassard de capitaine. Néanmoins, c’est à Anderlecht que Vincent Kompany a tout appris et a été lancé dans le grand bain des professionnels en 2003. Sachant d’où il vient, Kompany a effectué sa dernière danse en 2019/2020 au sein de l’équipe belge.

Le cas Juan Roman Riquelme

Juan Roman Riquelme est passé par l’académie des Argentinos Juniors pendant trois années entre 1992 et 1995 avant de signer son premier contrat professionnel au Boca Juniors où il s’est révélé aux yeux du monde et au FC Barcelone qui n’a pas hésité à le recruter en 2002. 18 ans après le début de sa carrière professionnelle, Riquelme a décidé de raccrocher les crampons au sein de son académie des Argentinos Juniors.