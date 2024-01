Mercato - PSG : Un attaquant sur le point d’être transféré ?

Jean de Teyssière

Après son départ avorté cet été, Hugo Ekitike devrait finalement se diriger vers l'Eintracht Francfort cet hiver. Le jeune attaquant français n'a quasiment pas joué cette saison, avec seulement huit minutes de jeu toutes compétitions confondues. L'ancien Rémois n'a plus sa place à Paris et il pourrait partir à Francfort sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Le non-départ d'Hugo Ekitike cet été avait failli coûter le transfert de Randal Kolo Muani. L'international français, arrivé contre la somme de 95M€ devait permettre à Ekitike de faire le chemin inverse pour filer à l'Eintracht Francfort. Finalement, il avait préféré rester au PSG pour tenter de gagner sa place. Mais force est de constater qu'il a échoué, avec seulement huit minutes disputées cette saison.

Ekitike se rapproche de Francfort

Depuis quelques heures, les positions entre l'Eintracht Francfort et le PSG concernant Hugo Ekitike se sont rapprochées. L'attaquant parisien se serait mis d'accord avec le club allemand et aurait même accepté de baisser son salaire. Il ne reste plus qu'à trouver un accord avec le PSG.

Un prêt avec option d'achat ?