Mercato : Incroyable, il annonce Deschamps au Real Madrid !

Rien ne va plus au Real Madrid. Le champion d'Europe semble avoir perdu de sa superbe depuis le début de la saison. Et cette situation sportive placerait Carlo Ancelotti sur la sellette d'après la presse espagnole. Afin d'éventuellement succéder au coach italien sur le banc de touche, Fernando Morientes pense à Didier Deschamps.

Les semaines passent et la situation de Carlo Ancelotti se complique au Real Madrid. Certes, le coach italien a été élu meilleur entraîneur de l'année pendant la cérémonie du Ballon d'or 2024 le 28 octobre dernier grâce aux sacres de la Casa Blanca en Liga et en Ligue des champions entre autres.

Ancelotti perd du crédit en Espagne

Cependant, les résultats mitigés du Real Madrid en ce début de saison, avec deux revers en Ligue des champions contre l'AC Milan (3-1) et le LOSC en octobre dernier (1-0). Sans oublier la déroute subie à domicile contre l'éternel rival du FC Barcelone le 26 octobre dernier (4-0). Relevo a dévoilé cette semaine que l'étau se resserrerait autour de Carlo Ancelotti. Le comité directeur du Real Madrid n'aurait initialement eu aucune envie de se séparer de l'entraîneur prolongé en décembre dernier jusqu'en juin 2026 en cours de saison. Néanmoins, si les résultats n'étaient pas plus positifs dans les semaines à venir, les hauts décideurs du Real Madrid n'auraient pas d'autre solution. D'autant plus que les dirigeants merengue ne comprendraient pas le faible temps de jeu alloué à Endrick et Arda Güler et l'utilisation de Jude Bellingham de la part d'Ancelotti cette saison.

Fernando Morientes pense à Didier Deschamps pour le Real Madrid

Qui pourrait remplacer Carlo Ancelotti au Real Madrid ? Plusieurs noms circulent dont celui de Xabi Alonso, coach du Bayer Leverkusen et ex-milieu de terrain de la Casa Blanca entre 2009 et 2014. Fernando Morientes est aussi un fin connaisseur du club merengue et a indirectement proposé une alternative au président Florentino Pérez au micro de la Cadena COPE jeudi soir. « Didier Deschamps au Real Madrid ? Je l'adore. Je l'adore, j'adore ce type d'entraîneur ».