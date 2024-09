Mercato : Immense transfert au Real Madrid, il va imiter Zidane ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà tourné vers 2025, le Real Madrid semble avoir préparé un très gros coup. En effet, la presse espagnole révèle que le club merengue espère recruter Rodri, dont le transfert est estimé à 130M€. Si les Madrilènes parviennent à attirer le milieu de terrain de Manchester City, il débarquerait ainsi à 29 ans. Comme un certain Zinedine Zidane en 2001.

Déjà concentré sur le mercato estival 2025 après avoir recruté Kylian Mbappé et Endrick cet été, le Real Madrid a ciblé sa grande priorité, à savoir recruter un milieu de terrain d'envergure internationale. Et pour cause, alors que Toni Kroos a pris sa retraite, Luka Modric s'apprête à en faire autant à l'issue de la saison.

Rodri, la prochaine star du Real Madrid ?

C'est ainsi que selon les informations de AS, le Real Madrid a identifié sa grande priorité, à savoir Rodri. Alors que le contrat de l'international espagnol prend fin en 2027 avec Manchester City, un transfert estimé à 130M€ serait étudié par le club merengue qui fait du MVP du dernier Euro son objectif prioritaire.

Un transfert à 29 ans, comme Zidane

Et si jamais le Real Madrid parvenait à recruter Rodri, le joueur débarquerait au sein du club merengue à 29 ans. Comme un certain Zinedine Zidane ! Le Ballon d'Or 1998 avait effectivement été recruté en 2001 par la Casa Blanca juste avant ses 30 ans. Un sacré signe du destin.