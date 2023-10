Mercato : Ils balancent sur Zinedine Zidane et le Real Madrid !

Thomas Bourseau

Florentino Pérez est un visage familier des socios merengue depuis 2000 et le début de sa première présidence au Real Madrid. Derrière la nomination de Zinedine Zidane au poste d’entraîneur en 2016, le champion du monde tricolore aurait pu prendre la porte rapidement sans ses épopées en Ligue des champions. Explications.

Florentino Pérez a deux passages à la présidence du Real Madrid à son actif. En effet, après avoir fait la promesse de recruter la star de l’équipe rivale qu’était Luis Figo au FC Barcelone et d’être parvenu à ses fins une fois élu en 2000, Pérez avait soudainement quitté ses fonctions en 2006 avant d’effectuer son grand retour en 2009 avec un mercato estival XXL, à savoir les recrutements de Cristiano Ronaldo, Kaka et Karim Benzema pour qui il était venu jusqu’à Lyon pour le convaincre.

Florentino Pérez, le président et «l’être suprême» du Real Madrid

Depuis, Florentino Pérez règne en « être suprême » au Real Madrid par Emiliano Butragueno, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid et intouchable d’après plusieurs interlocuteurs internes au club joints par The Athletic. Étant à l’origine de la signature de Zinedine Zidane en tant que joueur en 2001, puis en tant qu’entraîneur en 2016, Florentino Pérez ne ferait pas dans le détail.

Zidane aurait été remercié sans son succès en Ligue des champions