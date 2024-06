Mercato : Il signe au PSG et vit un calvaire ?

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG souhaite conserver Xavi Simons pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Mais l'histoire entre le Néerlandais et le club de la capitale est assez spéciale. Il faut dire qu'elle n'a pas vraiment bien démarrée. En signant chez les Rouge-et-Bleu en 2019, le crack d'aujourd'hui 21 ans aurait vécu un certain calvaire.

L’histoire entre le PSG et Xavi Simons est particulière. Estimant ne pas avoir la confiance de sa direction, le Néerlandais était parti libre pour rejoindre le PSV Eindhoven en 2022. Et après avoir brillé en Eredivisie, le phénomène de 21 ans a été racheté par les Rouge-et-Bleu avant d’être envoyé en prêt au RB Leipzig. En Bundesliga, Xavi Simons a mis tout le monde d’accord. Le10Sport.com vous a ainsi révélé en exclusivité que le PSG souhaite compter sur lui la saison prochaine pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Mais rien n’est encore joué pour l’instant, surtout que l’international Oranje a encore son passage délicat dans la capitale en tête.

Xavi Simons a vécu un moment difficile au PSG en 2019

Après avoir quitté le FC Barcelone pour signer au PSG en 2019, Xavi Simons aurait constamment été remis en question comme le rapporte SPORT . Certains en seraient même venus à se demander s’il avait bien été conseillé pour faire un tel choix. Dès son arrivée au PSG, Xavi Simons aurait vécu une sorte de calvaire.

Xavi Simons a l'embarras du choix pour son avenir