Mercato : Il signe à l’OM, c’est validé !

Neal Maupay, prêté par Everton à l’Olympique de Marseille l'été dernier avec une obligation d'achat de 6 millions d’euros, s’est imposé comme l’avant-centre titulaire sous Roberto De Zerbi cette saison. Présent en conférence de presse ce vendredi, l'attaquant de 28 ans a savouré son intégration et sa réussite sur le terrain.

Contraint de dénicher un nouvel élément offensif après la grave blessure de Faris Moumbagna, l’Olympique de Marseille avait misé sur Neal Maupay l’été dernier. Arrivé en provenance d’Everton dans le cadre d'un prêt payant avec obligation d'achat qui atteindra les 6 M€ l'été prochain hors bonus, l’attaquant de 28 ans a profité de la méforme d’Elye Wahi pour s’imposer comme l’avant-centre titulaire de l’équipe de Roberto De Zerbi, totalisant 3 buts et 4 passes décisives jusqu’à présent. Près de cinq mois après sa signature à l’OM, Neal Maupay savoure son aventure marseillaise.

« Je me sens bien »

« Je m'éclate, je suis heureux et épanoui ici, je pense que ça se voit, a fait savoir Neal Maupay ce vendredi en conférence de presse. C'est la première fois que je ressens autant de ferveur, de soutien, même au-delà de Marseille. Je me sens bien, je m'entends avec tout le monde. Je peux donner le meilleur de moi-même, je suis libéré. Il y a eu des moments compliqués, on est une équipe jeune avec énormément de nouveaux joueurs, un nouveau coach avec son staff. On est toujours en progression. On passe du temps à travailler et voir les progrès, ça motive. On est deuxièmes, sur une bonne série en championnat. Il y a encore une quinzaine de matchs à jouer pour bien finir, je suis sûr qu'on est sur la bonne voie ».

« C’est sûr que quand un coach vous considère comme ça, ça fait plaisir »

Un épanouissement qui passe aussi par une excellente entente avec Roberto De Zerbi, qui avait tenu des propos très élogieux à son égard la semaine dernière en le présentant comme « le joueur parfait » pour un entraîneur. « Je m’entends super bien avec le coach. Avant la conférence, je lui avais glissé un mot en plaisantant : "Si on parle de moi, s’il vous plaît, coach…" Et je vois qu’il l’a fait, donc ça m’a vraiment touché, a reconnu l’attaquant de l’OM, rapporté par Le Phocéen. Sinon, je pense que le coach et moi, ça a matché dès le début. On partage la même mentalité, la même vision des choses. J’essaie de lui rendre cette confiance en travaillant pour lui et pour l’équipe. C’est sûr que quand un coach vous considère comme ça, ça fait plaisir. Mais il est comme ça avec tous les joueurs. Il sait nous mettre en confiance, et on se sent bien avec lui et son staff. Je pense que ça se ressent sur le terrain ».