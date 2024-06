Mercato : Il refuse du lourd pour le RC Lens ?

La rédaction

Un véritable coup de tonnerre a retenti au RC Lens en cette fin de saison. Quatre années après son intronisation à la tête de l’équipe première des Sang et Or, Franck Haise a décidé de mette fin à son aventure dans le nord de la France. Pour le remplacer, les dirigeants des pensionnaires de Bollaert ont fait appel à Will Still. Et le désormais ancien entraîneur du Stade de Reims ne semble pas avoir hésité avant de s’engager chez les Lensois.

Le RC Lens s’apprête à entamer un nouveau cycle. Les pensionnaires de Bollaert ont vu Franck Haise, l’entraîneur qui a emmené les Lensois de la Ligue 2 à la Ligue des Champions, claquer la porte à la fin de la saison. C’est Will Still, qui officiait jusqu’ici au Stade de Reims, qui aura la lourde de tâche de prendre la place du coach de 53 ans. Et l’Anglais s’est exprimé sur son choix de carrière.

« Je n'ai pas réfléchi longtemps. »

Dans des propos de relayés par Lensois.com , Will Still revient sur sa signature à Lens. Et l’ancien Rémois dit avoir été immédiatement conquis par l’offre du RC Lens : « Les contacts remontent à la première semaine de juin. Tout le monde veut m'envoyer en Angleterre. Je veux prendre mon temps et faire les bons choix. Ce choix est une évidence. Je n'ai jamais caché mon amour pour Lens et Bollaert. Je n'ai pas réfléchi longtemps. »

Une dernière saison en demi-teinte pour Haise