Mercato : Il recale des clubs pour l’ASSE, l’entraîneur jubile

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir accueilli Pierre Ekwah en prêt avec option d’achat, l’ASSE a bouclé son mercato estival avec la transfert de Lucas Stassin, recruté en provenance de Westerlo. Dans le viseur d’autres clubs, l’attaquant âgé de 19 ans a finalement porté son choix sur les Verts, pour le plus grand bonheur d’Olivier Dall’Oglio.

Il aura fallu attendre les derniers moments du mercato estival pour voir l’ASSE mettre la main sur son nouvel attaquant. Après avoir enregistré l’arrivée du milieu de terrain Pierre Ekwah (22 ans), prêté avec option d’achat par Sunderland, l’AS Saint-Etienne a officialisé celle de Lucas Stassin. Âgé de 19 ans, le Belge a quitté Westerlo pour s’engager jusqu’en juin 2028 avec les Verts, plus une année supplémentaire en option.

Lucas Stassin, jeune attaquant de 19 ans et international espoir Belge vient renforcer le front de l’attaque stéphanoise en provenance du @KVCWesterlo (Belgique) !



Il s'engage avec les Verts jusqu'en 2028 avec une option d'une saison supplémentaire ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 30, 2024

«Très content de rejoindre ce club mythique et très excité à l'idée de grandir ici»

« Lucas Stassin, jeune attaquant de 19 ans et international espoir Belge vient renforcer le front de l’attaque stéphanoise en provenance du KVC Westerlo (Belgique). Il s'engage avec les Verts jusqu'en 2028 avec une option d'une saison supplémentaire », a indiqué l’ASSE via un communiqué, dans lequel Lucas Stassin a réagi à son transfert : « Je suis très content de rejoindre ce club mythique et très excité à l'idée de grandir ici. Je vais aussi découvrir un grand championnat, dans un stade incroyable, dont j'ai déjà tellement entendu parler. J'ai maintenant hâte de découvrir ces supporters de mes propres yeux. »

«Il était convoité par d'autres clubs mais je suis très heureux que ce soit l'ASSE qui enregistre son arrivée»

Olivier Dall’Oglio s’est lui exprimé et s’est réjoui de l’arrivée de Lucas Stassin, pourtant convoité par plusieurs autres clubs. « Lucas est un tout jeune joueur qui va nous apporter beaucoup d'activité sur le front de l'attaque. Il n'a pas beaucoup d'expérience mais par sa débauche d'énergie et ses prises en profondeur, il peut rapidement plaire au public stéphanois. On l'observe depuis un petit moment, il était convoité par d'autres clubs mais je suis très heureux que ce soit l'ASSE qui enregistre son arrivée », a déclaré l'entraîneur de l'ASSE.