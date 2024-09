Mercato : Il quitte l’OM et se fait détruire en direct !

Arnaud De Kanel

L'OM a profité du marché grec, encore ouvert à contrario du français, pour se séparer d'Azzedine Ounahi. Recruté après une Coupe du monde extraordinaire, le Marocain n'a jamais réussi à s'imposer malgré tous les entraineurs qui sont passés. La faute sans doute à un manque d'investissement comme l'a souligné Daniel Riolo.

Transféré à l’Olympique de Marseille pour 8M€ dans la foulée d'une Coupe du monde 2022 où il avait brillé avec le Maroc, demi-finaliste du tournoi, Azzedine Ounahi n’a jamais su faire sa place sur la Canebière. Il y a quelques jours, l’OM a décidé de l’envoyer en prêt au Panathinaïkos, un signe de la difficulté de son intégration au sein du club phocéen. Pour Daniel Riolo, l'analyse est sans concession : en direct sur RMC, le journaliste n'a pas mâché ses mots au sujet de l’ancien angevin.

«Un flemmard»

« C’est juste que c’est un flemmard, qui ne veut pas se faire mal. Maintenant, il va être dans un cadre où on va lui en demander beaucoup moins et que ça lui va mieux. Il aurait pu continuer le raisonnement : "Je n’aime pas bosser, je suis un flemmard, l’OM c’est trop important pour moi alors que j’ai cru en sortant d’Angers que j’étais devenu le roi du pétrole et maintenant je veux aller dans un championnat où on va moins m’en demander car je suis un gros tire-au-flan". Tu fais ta vie et personne t’en veux… », a déclaré Daniel Riolo dans l'After Foot. Azzedine Ounahi lui a quelque peu donné raison en avouant qu'il ne s'était pas donné à fond pour l'OM.

«Je n’ai pas assez travaillé»

« Il y a aussi que je n’ai pas assez travaillé et ça je l’assume. Je n’ai pas assez travaillé pour être dans les meilleures conditions et à mon meilleur niveau », a déclaré Azzedine Ounahi lors de sa présentation avec le Panathinaïkos.