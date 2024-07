Mercato : Il quitte le PSG pour deux joueurs de Deschamps ?

Thomas Bourseau

Après neuf piges effectuées au PSG, Layvin Kurzawa s’en est allé cet été par le biais de son statut d’agent libre. À présent, l’arrière gauche semble prendre la direction de Milan et plus précisément de l’Inter où il jouerait aux côtés de Benjamin Pavard et Marcus Thuram.

Depuis sa prolongation de contrat en 2020, Layvin Kurzawa n’a quasiment plus joué avec le PSG. Agent libre depuis le 30 juin dernier, le latéral gauche de 31 ans va relever un nouveau challenge après 9 saisons passées au Paris Saint-Germain. Où ça ? Partout sauf en France.

«La France, pour moi, j’ai vraiment fait une croix dessus»

Pour le média Carré , Layvin Kurzawa tenait le discours suivant ces derniers temps dans des propos relayés par Foot Mercato . « Beaucoup de clubs français se sont approchés de moi, mais la France, pour moi, j’ai vraiment fait une croix dessus. Je sais l’image qu’on a de moi en France. Je pense qu’on a l’image de moi d’un mauvais garçon. (…) Je ne suis pas moche non plus, il faut le dire. Quand tu as de l’argent, que tu n’es pas moche, que tu joues au football, en France, ils n’aiment pas ».

Il signe au PSG et éteint déjà une première polémique https://t.co/PeYGc6QQob pic.twitter.com/0n4zW1AvWK — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

Kurzawa à l’Inter avec Pavard et Thuram ?