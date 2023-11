Mercato : Il interpelle l’ASSE pour son avenir

Thibault Morlain

A 21 ans, Louis Mouton évolue cette saison du côté de Pau. Toutefois, le milieu de terrain est bel et bien un joueur de l’ASSE. En effet, les Verts ont décidé de le prêter lors du dernier mercato estival et il reste sous contrat jusqu’en 2025 avec l’ASSE. Quid alors de son avenir dans le Forez ? Mouton a fait part de ses intentions concernant la suite de sa carrière et un possible retour à Saint-Etienne.

Ce samedi 25 novembre, l’ASSE va accueillir Pau pour la 15ème journée de Ligue 2. Une rencontre que ne disputera toutefois pas Louis Mouton, milieu de terrain de l’effectif palois. La raison ? Un accord passé entre l’ASSE et Pau dans le cadre du prêt du joueur de 21 ans qui stipule que Mouton ne peut donc pas jouer face aux Verts.

Un proche de Mbappé va aider l'ASSE pour son prochain transfert https://t.co/XKAOWTCFh9 pic.twitter.com/FrAxZFJnK7 — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

« Jouer en L1 avec Sainté, c'est un truc que je veux vivre »

Interrogé par Poteaux-Carrés , Louis Mouton a évoqué un possible retour du côté de l’ASSE la saison prochaine. A cela, l’actuel joueur prêté du côté de Pau avoue : « Forcément, il y a un goût d'inachevé avec les Verts par rapport à la saison dernière. Il y a cette envie de briller devant les supporters stéphanois. Moi, j'ai toute ma famille et mes amis qui supportent ce club donc briller avec le maillot vert ... monter en L1 pourquoi pas s'ils n'y arrivent pas cette saison ... ou jouer en L1 avec Sainté, c'est un truc que je veux vivre. C'est mon objectif, mais je ne sais pas s'il sera réalisable, on verra ! ».

« Les joueurs prêtés sont bien suivis »