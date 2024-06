Mercato : Il donne rendez-vous au PSG pour son transfert

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Kylian Mbappé ayant décidé de partir au Real Madrid, Khvicha Kvaratskhelia est la priorité du PSG pour lui succéder. Comme l’ont déclaré son père et son agent, l’international géorgien souhaite quitter Naples cet été, qui de son côté a fermé la porte à son départ. Interrogé à propos de son avenir, l’attaquant de 23 ans a reporté ce sujet à la fin de l’Euro 2024.

À la recherche du joueur qui viendra succéder à Kylian Mbappé, le PSG est annoncé depuis plusieurs semaines sur la piste de Khvicha Kvaratskhelia. Ce dernier est la priorité du club de la capitale et les deux parties se seraient même d’ores et déjà mis d’accord. Mais c'était sans compter la volonté de Naples, qui souhaite pouvoir compter sur l’attaquant âgé de 23 ans la saison prochaine, ce qui ne semble pas être réciproque.

« Nous voulons quitter Naples »

En effet, le père et l’agent de Khvicha Kvaratskhelia ont tous les deux pris la parole récemment pour faire savoir que l’international géorgien ne souhaitait pas rester à Naples. « Nous voulons quitter Naples, mais maintenant, nous attendons tous l’Euro 2024. Avec Conte, Naples a de grands projets. Je suis sûr qu’ils se qualifieront à nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine et se battront pour le Scudetto. Mais cela ne veut pas dire que Kvaratskhelia veut rester là-bas, je ne le pense pas », a déclaré Mamuka Jugeli, agent de Khvicha Kvaratskhelia.

« Je me concentre entièrement sur la Géorgie »