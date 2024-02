Mercato : Il débarque au PSG et veut imiter Neymar

Jean de Teyssière

Devant les nombreux blessés en défense, le PSG s'est activé sur le marché des transferts cet hiver. Lucas Beraldo a donc été choisi de concert avec Luis Enrique et a de suite été aligné. Le PSG faisait face à la concurrence de trois clubs, dont Liverpool pour le faire venir mais le nombre de Brésiliens passés par Paris a fini par convaincre l'ancien défenseur de Sao Paulo de choisir le club de la capitale.

Le PSG n'a pas réalisé de gros transferts cet hiver, mais a peut-être dénicher une future pépite du football mondial au poste de défenseur central. Luis Campos, le conseiller football du PSG, est habitué à dénicher les futurs talents de demain et n'avait pas encore vraiment eu l'occasion de le faire depuis son arrivée en 2022 au PSG. Pour compenser les blessures de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, Luis Enrique et Luis Campos se sont décidés à recruter Lucas Beraldo.

Beraldo snobe Liverpool pour aller au PSG

Lucas Beraldo a été supervisé une vingtaine de fois par les équipes de Luis Campos, selon Le Parisien. Lorsque le moment était venu de passer à l'action pour le recrutement de l'international espoir brésilien, le PSG s'est retrouvé en concurrence avec Liverpool. Mais le PSG n'a pas eu besoin de batailler longtemps pour convaincre le Brésilien de signer au club.

Beraldo veut imiter Neymar et les autres Brésiliens passés par le PSG

Ce qui a convaincu Lucas Beraldo de signer pour le PSG, ce sont les Brésiliens passés par le club parisien qui ont réussi. A son poste, on peut citer Alex, Maxwell, Marquinhos, Thiago Silva, David Luiz... A d'autres postes, Lucas Beraldo a forcément dû regarder les exploits de Lucas ou Neymar, lors de leur passage à Paris. Un héritage brésilien qui convainc encore aujourd'hui les futurs talents auriverdes de signer pour le PSG.