Mercato : Il déballe tout sur son transfert au PSG

Pierrick Levallet

Depuis le début de l'Euro 2024, certains joueurs du PSG ont su s'illustrer. Fabian Ruiz s'est notamment fait remarquer avec l'Espagne. Le milieu de terrain de 28 ans est un élément indispensable du onze de Luis de la Fuente. Le joueur du PSG s'est d'ailleurs livré sur son transfert chez les Rouge-et-Bleu en 2022.

Depuis le début de l’Euro 2024, certains joueurs du PSG se sont illustrés avec leurs sélections respectives. Éliminé avec l’Italie contre la Suisse, Gianluigi Donnarumma a malgré tout pu montrer ses qualités sur sa ligne. Mais s’il y en a bien un qui impressionne depuis le début du tournoi, c’est Fabian Ruiz.

Le PSG a signé Fabian Ruiz en 2022

Le milieu de terrain de 28 ans est un élément clé du onze de l’Espagne. Luis de la Fuente lui accorde une grande confiance, ce qui libère le joueur du PSG. Ce dernier s’est d’ailleurs livré sur son transfert chez les Rouge-et-Bleu , qui a eu lieu en 2022.

«Vous avez beaucoup plus de pression, parce que vous êtes entouré par les meilleurs»