Mercato : Il claque la porte de l’OM et regrette !

L’Olympique de Marseille a été entraîné par Jorge Sampaoli pendant 16 mois. Soit la plus longue période pour un coach depuis que Pablo Longoria est devenu président de l’OM en février 2021. Cependant, Sampaoli s’en est allé de lui-même, mécontent du travail de la direction sur le mercato. Une décision qu’il aurait regretté et qu’il a évoqué en conférence de presse pour son intronisation en tant que coach du Stade Rennais.

Jorge Sampaoli aurait dû effectuer un passage plus conséquent à l’OM. Nommé entraîneur du club phocéen en février 2021, l’Argentin avait signé un contrat qui le liait à l’équipe marseillaise jusqu’à l’été 2023. Cependant, en raison d’une insatisfaction prématurée au niveau du mercato estival effectué par l’Olympique de Marseille, Sampaoli adressait sa démission aux dirigeants et au président Pablo Longoria le 30 juin 2022.

Jorge Sampaoli aurait mal vécu son départ de l’OM !

Une décision qui n’a pas tardé à être officialisée puisque le 1er juillet, l’OM communiquait sur la question. Et depuis, L’Équipe révèle que Jorge Sampaoli ne manquerait pas un match de l’Olympique de Marseille et serait resté en bons termes avec Pablo Longoria qu’il aurait au téléphone tous les 2,3 mois. RMC Sport dévoilait jeudi dernier que Sampaoli aurait fini par regretter son départ hâtif du club marseillais. Et lors de sa conférence de presse de présentation en tant que nouveau coach du Stade Rennais, le technicien argentin a reconnu ses erreurs au moment de son départ.

«Je prends conscience que ces ambitions sont démesurées et inatteignables»

Jusqu’en juin 2026, date stipulée sur le contrat sur lequel Jorge Sampaoli a apposé sa signature, il serait l’entraîneur du Stade Rennais. Dans des propos rapportés par RMC Sport, l’ancien coach de l’OM a fait son mea culpa. « Je dirais que mon niveau d’exigence devient trop ambitieux ou trop fort par rapport aux exigences des clubs, ce qui a fait que je suis parti. Je prends conscience que ces ambitions sont démesurées et inatteignables, je sais que c'est quelque chose que je dois probablement changer ».