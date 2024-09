Mercato : Il annonce «l’un des meilleurs coachs au monde» à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présenté à la presse ce lundi, Neal Maupay s'est prononcé longuement sur son arrivée à l'OM et sur le rôle de Roberto de Zerbi dans son prêt. L'attaquant d'Everton a couvert de louanges l'entraîneur italien, passé par Brighton et qui s'est engagé sur un cycle de trois ans à Marseille.

En toute fin de mercato, l’OM a conclu le prêt de Neal Maupay. Le joueur d’Everton a débarqué à Marseille. Et bonne nouvelle, il est un grand fan de Roberto de Zerbi. « La priorité, ce n'était pas forcément de rentrer en France, mais quand l'OM et un des meilleurs coachs au monde vous appellent... » a confié l’attaquant, présenté à la presse ce lundi aux côtés de Fabrizio Ravanelli, conseiller institutionnel et sportif du club.

Maupay s'enflamme pour De Zerbi

Maupay a admis qu’il était sous le charme de De Zerbi et de sa méthode. « De Zerbi est très intense, c'est un passionné. Je pense qu'il tire tout le monde vers le haut. Il n'y a pas un entraînement où on peut venir et simplement jouer au foot, sans intention. Avec lui, non. Ça part de l'échauffement, il y a toujours un but à chaque séance, à chaque exercice. Dès qu'il y a une mauvaise passe, un placement pas bon à un mètre près, ça le rend fou. Dès que j'ai parlé avec lui, pour moi c'était comme une évidence » a-t-il confié.

« Il tient à nous et à son équipe »

Le nouvel attaquant de l’OM apprécie aussi la passion du technicien. « Le coach est partout, il ne tient pas en place et il a le souci du détail. Il a sa vision et s'il a quelque chose à dire, il va le dire. Il met tout le monde sur un même pied d'égalité. Quand il nous reprend, c'est pour nous faire progresser. En dehors de l’entraînement, c'est un Italien, il est chaleureux. Il tient à nous et à son équipe, donc il est obligé de nous pousser. Pour lui, on ne peut pas s’entraîner à 98%, il faut le 100%, il est très à l'aise. On peut discuter de tout avec lui » a déclaré Maupay en salle de presse.