Mercato : Guardiola part au clash, le PSG va adorer !

Alors que le PSG multiplie les pistes pour remplacer Kylian Mbappé, l'une d'entre elles mène à Julian Alvarez qui n'a pas manqué d'afficher son mécontentement face à son temps de jeu. Pep Guardiola lui a d'ailleurs répondu de façon assez franche, ce qui risque de relancer les rumeurs de transfert. Pour le plus grand bonheur du PSG ?

Alors que le PSG cherche à se renforcer dans le secteur offensif afin de remplacer Kylian Mbappé, la piste menant à Julian Alvarez a été évoquée à plusieurs reprises ces dernières semaines. Il faut que l'international argentin est dans l'ombre d'Erling Haaland à Manchester City et envisagerait donc un départ afin de retrouver du temps de jeu. Le PSG espère donc en profiter pour réaliser un très joli coup sur le mercato. Et la récente sortie de l'attaquant argentin devrait d'ailleurs donner de l'espoir au club de la capitale.

Julian Alvarez réclame du temps de jeu

« La saison dernière, j’ai été l’un des joueurs de Manchester City qui a joué le plus de minutes dans l’équipe. Mais c’est vrai, qu’au bout du compte, on n’aime pas être écarté des matches importants et débuter sur le banc, tu as envie de contribuer. Je ne me suis pas posé pour réfléchir clairement à ce que je vais faire pour mon avenir. Quand les Jeux Olympiques termineront, je prendrai le temps de réfléchir à ce que je veux pour moi. Nous verrons ce qui se passera ensuite… », a ainsi confié Julian Alvarez auprès de DSports Radio.

Guardiola lui répond !

Une sortie qui n'est pas passés inaperçue du côté de Manchester City et qui a poussé Pep Guardiola à répondre à son attaquant en lui mettant la pression. « Je savais qu’il a dit qu’il y réfléchirait. Quand il aura fini d’y réfléchir, son agent appellera Txiki et nous verrons ce qui se passera. Je sais qu’il veut jouer des moments importants, oui. Mais les autres aussi. 18, 19 joueurs veulent aussi jouer les grands matchs. J’ai lu qu’il voulait y réfléchir, d’accord, qu’il y réfléchisse et après, il nous informera de ce qu’il veut faire. Il joue beaucoup, il en veut plus ? Très bien. Qu’il y réfléchisse. Quand il aura réfléchi, il nous informera », assure le coach espagnol. Un début des tensions entre les hommes qui pourrait bien profiter au PSG.