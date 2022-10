Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : L’énorme sortie de Kombouaré sur son avenir

Publié le 17 octobre 2022 à 14h45

Hugo Chirossel

Après quatre défaites sur les cinq derniers matchs, le FC Nantes a repris sa marche en avant dimanche. Les Canaris se sont imposés face au Stade Brestois (4-1) et sortent ainsi de la zone rouge. Une satisfaction pour Antoine Kombouaré, dont l’avenir sur le banc nantais a été remis en question ces derniers jours.

En difficulté depuis le début de la saison, le FC Nantes s’est donné de l’air dimanche. Les Canaris , 19e au coup d’envoi, se sont imposés face au Stade Brestois (4-1). Avec ce succès, les Nantais grimpent à la 14e place du classement de Ligue 1. Une grosse satisfaction pour Antoine Kombouaré, dont l’avenir est au cœur des débats ces derniers temps.

PSG : Galtier lance une révolution, et c'est loin d'être terminé https://t.co/IM5LA0Kdv2 pic.twitter.com/MgGJIn5MuB — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

« Ma carrière s’est faite sur la résilience »

« On dit que les joueurs sont à l’image de son entraîneur. Ma carrière s’est faite sur la résilience, toujours se relever, repartir de l’avant et jouer pour gagner », a-t-il confié après la rencontre, des propos relayés par Ouest-France . « Aujourd’hui, on est dans la difficulté, surtout mentale. Mais elle touchait le physique parce que l’enchaînement des matches et des défaites nous a fait perdre confiance . »

« Il y a de la qualité dans ce groupe »