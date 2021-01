Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Domenech a tenté un gros coup de dernière minute !

Publié le 6 janvier 2021 à 14h00 par A.M.

Tout juste nommé sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech a fixé des exigences pour le mercato. Désireux de recruter un défenseur central, les Canaris auraient ainsi tenté le coup pour William Saliba.

Contre toute attente, Waldemar Kita a confié les rênes du FC Nantes à Raymond Domenech qui aura la lourde tâche de redresser la barre en Ligue 1 et éviter la relégation. Et afin d'y parvenir, l'ancien sélectionneur compte se renforcer cet hiver. « Il est possible que ça bouge, mais pas à n'importe quel prix. Je veux faire un vrai bilan ici avec les forces en présence. Je pars souvent avec un a priori favorable sur les joueurs, à eux de montrer. Quand ils ont un nouveau coach, ils veulent montrer ce qu'ils savent faire. On va voir aussi au niveau du centre de formation. Ensuite, on fera un bilan. On avance avec ceux qui sont là », confiait-il en conférence de presse.

Domenech a tenté le coup pour Saliba