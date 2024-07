Mercato : Enorme désillusion pour le RC Lens ?

Arnaud De Kanel

Le RC Lens sera l’une des équipes à suivre de près cette saison. Les Sang et Or ont accueilli un nouvel entraineur en la personne de Will Still et ils devraient connaitre du mouvement au sein de leur effectif d’ici la fin du mercato. Or, une piste alléchante s’éloigne.

Dauphin du PSG en 2023, le RC Lens n’a pas su rééditer sa performance la saison passée. La fin d’un cycle véritablement pour les Sang et Or qui a conduit au départ de Franck Haise. Le Français s’est engagé avec l’OGC Nice et c’est le jeune Will Still qui est venu le remplacer dans l’Artois. L’ancien coach du Stade de Reims n’est pas encore sur de pouvoir compter sur les cadres de son effectif la saison prochaine. En effet, Brice Samba, Facundo Medina ou encore Kevin Danso sont très courtisés et le RC Lens veut réaliser de belles ventes. Malgré une situation financière un peu délicate, les dirigeants artésiens étaient prêts à casser leur tirelire pour attirer un avant centre.

Lens voulait Mikautadze

En début de mercato, les observateurs avaient tiré la sonnette d’alarme sur la situation financière du RC Lens. Il était notamment question de vendre pour près de 100M€. Les semaines sont passées et aucune vente importante n’a été bouclée. Pourtant, le RC Lens était prêt à investir une somme importante pour recruter Georges Mikautadze. L’attaquant géorgien était une option sérieuse pour renforcer l’attaque, un souhait également de Pierre Dréossi qui l’a connu au FC Metz. Or, Mikautadze se dirige vers l’OL et les Lensois vont certainement connaître une véritable désillusion.

De Mikautadze à une option low-cost

En se positionnant sur Georges Mikautadze, le RC Lens a montré qu’il avait encore de grandes ambitions. Les supporters s’étaient mis à rêver d’une attaque Mikautadze-Wahi mais elle ne verra pas le jour. Pire encore, les Sang et Or devraient se diriger vers une option beaucoup plus low-cost selon les informations de Mohamed Toubache-Ter. Un nom certainement moins alléchant et qui aura du mal à faire oublier Mikautadze. Les supporters vont déchanter...