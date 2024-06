Mercato : De Zerbi et l’OM jouent avec le feu !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille a coupé court au suspens et a annoncé un accord de principe avec Roberto De Zerbi, qui deviendra donc le prochain entraîneur. Mais le plus dur commence, puisqu’il faudra désormais recruter des joueurs qui collent avec le style assez particulier du technicien italien, avec notamment Andrea Colpani de Monza qui semble beaucoup plaire au sein du club.

Les Marseillais commençaient à s’inquiéter. Après les échecs avec Paulo Fonseca puis Sérgio Conceição, une certaine inquiétude semblait montre autour du feuilleton Roberto De Zerbi, qui commençait à durer un peu trop longtemps. Mais l’attente est désormais terminée puisque c’est bien l’Italien qui va prendre les rênes de l’OM à partir de la saison prochaine.

Colpani le prochain coup ?

Il aurait déjà glissé quelques noms à Pablo Longoria et sauf grande surprise, sa première recrue à l’OM devrait être Lilian Brassier du Stade Brestois. Mais d’autres pistes sont annoncées et c’est le cas avec Andrea Colpani, révélation de la dernière saison de Serie A, qui pourrait quitter Monza contre une indemnité de 20M€.

Toujours pas d’offre de l’OM