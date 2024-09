Mercato : De Zerbi a fait renaître un attaquant à l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté à l'OM alors qu'il n'avait pas encore 19 ans, Luis Henrique a connu un parcours irrégulier. A 22 ans désormais, le Brésilien est l'une des grandes satisfactions de ce début de saison à Marseille. Roberto De Zerbi semble vouloir continuer à s'appuyer sur son talent, lui qui s'est déjà montré décisif avec deux buts et deux passes décisives lors des trois premières journées de Ligue 1.

Depuis un moment, Luis Henrique ne semblait pas être en mesure de s'exprimer correctement pour apporter sa patte à l'effectif marseillais. Certains entraîneurs de l'OM n'ont pas forcément compté sur lui pour la progression de l'équipe mais avec l'arrivée de Roberto De Zerbi, le jeune Brésilien est en train de vivre un rêve éveillé. Les Marseillais ont très bien débuté leur saison grâce à une efficacité offensive évidente notamment. Luis Henrique n'y est pas pour rien.

OM : Greenwood annonce du lourd après son transfert https://t.co/wdKlaxCOYd — le10sport (@le10sport) September 1, 2024

« On sent qu’il est en train d’exploser»

Luis Henrique n'a que 22 ans et c'est peut-être maintenant qu'il va commencer à devenir un incontournable. En se relançant en prêt dans son ancien club de Botafogo entre 2022 et 2023, le jeune Brésilien est revenu avec de meilleures ambitions et ce n'est pas une surprise de le voir en pleine forme en ce début de saison. « On sent que les 3 attaquants s’entendent très bien et pour Luis Henrique, c’est une vraie renaissance, même si Jean-Louis Gasset l’avait déjà relancé. Là on sent qu’il est en train d’exploser et on sent que mentalement c’est un joueur très costaud. L’OM aura besoin de lui, et s’il fait une saison comme ça, il sera récompensé » confirme Rio Mavuba sur le plateau de Téléfoot.

Henrique confirme enfin

Depuis quelques mois, le niveau de Luis Henrique commence à beaucoup plaire aux supporters. Le Brésilien n'était peut-être pas attendu à un si grand niveau. Face à Toulouse samedi soir, il a délivré les deux passes décisives pour Mason Greenwood et est aussi présent sur le troisième but marseillais même si le défenseur Cresswell a fini par marquer contre son camp.