Mercato : D’autres gros coups à prévoir pour l’OGC Nice ?

Publié le 25 décembre 2019 à 8h30 par T.M.

Ces dernières saisons, l’OGC Nice a multiplié les gros coups sur le marché des transferts. Et cela pourrait ne pas s’arrêter là chez les Aiglons.

Hatem Ben Arfa, Mario Balotelli, Dante, Younes Belhanda… Ces dernières saisons, l’OGC Nice a tenté de gros paris qui se sont souvent avérés payants. Les Aiglons ont ainsi relancé plusieurs joueurs, tout en profitant de ces talents pour rester dans la première partie du classement. Une stratégie payante, mais sur la Côte d’Azur, on ne devrait plus avoir les mêmes plans. Pour autant, d’autres gros coups seraient toujours à prévoir à Nice.

La puissance financière d’Ineos

En effet, un nouveau chapitre a débuté à l’OGC Nice avec le rachat du club azuréen par Ineos et le milliardaire, Jim Ratcliffe. Le Britannique vient donc avec son argent et les Aiglons vont désormais pouvoir se positionner sur certains dossiers XXL. Cela a déjà été le cas durant l’été avec l’arrivée de Kasper Dolberg en provenance de l’Ajax Amsterdam, ou encore le prêt par Naples, d’Adam Ounas. A Nice, on va désormais pouvoir se positionner sur des joueurs d’une autre envergure, tout en faisant de la post-formation en recrutant des jeunes prometteurs, comme cela a pu être le cas avec Alexis Claude-Maurice ou Stanley Nsoki.