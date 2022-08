Mercato - FC Nantes

Mercato : Coup de tonnerre au FC Nantes !

Publié le 26 août 2022 à 22h30 par Alexis Bernard

Alors que le club débute mal sa saison en Ligue 1, la situation en interne au FC Nantes est compliquée. Antoine Kombouaré, l’actuel entraîneur, connaît des difficultés avec son effectif. Il a récemment mis la pression à sa direction, faisant part de sa volonté de s’occuper des transferts.

Quinzième de Ligue 1 avec deux matches nuls et une défaite, Nantes a du mal à avancer en ce début de saison. Le club va devoir vite se relancer puisqu’il est engagé en Ligue Europa cette saison, après sa belle année conclue à la neuvième place de Ligue 1 la saison dernière. En difficulté sur le plan sportif, le FC Nantes connaît également des problèmes en interne. Antoine Kombouaré a dévoilé des différends avec la direction du club concernant les transferts. Propriétaire du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita n’est plus apprécié des supporters depuis de longs mois maintenant. Ces derniers réclament son départ depuis plus d’un an et en cette fin de mercato, les tensions avec Kombouaré grandissent. L’ambiance est tendue…

Une fin de mercato sous haute tension

Le FC Nantes a connu une bonne saison 2021-2022 en terminant neuvième de Ligue 1. En remportant la Coupe de France, les Canaris peuvent s’offrir l’espoir d’une belle confirmation cette saison en participant à la Ligue Europa. Le tirage au sort qui a eu lieu aujourd’hui a été plutôt généreux. Mais depuis cet été, les choses sont un peu plus compliquées. Le début de saison de Ligue 1 n’est pas bon et depuis la sévère défaite 4-0 en finale du Trophée des champions face au PSG, les choses sont très compliquées en interne. Les tensions entre Antoine Kombouaré et Waldemar Kita pourraient donner lieu au départ de l’entraîneur.

Antoine Kombouaré sur la gestion du cas Ludovic Blas 😬"C'est une situation très mal gérée. Si la direction ne gère pas bien cette situation, on en est là, maintenant il faut trouver la solution, montrer que sans Ludo, on est capables de gagner"(@lequipe) pic.twitter.com/HDw1EDs5fj — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) August 26, 2022

Un départ de Kombouaré ?