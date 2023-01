Mercato : Coup de tonnerre à l'ASSE ? Il sort du silence

La rédaction

Alors que l’ASSE se trouve dans une situation sportive très délicate, l’avenir de son entraîneur Laurent Batlles fait débat ces derniers jours. Ces dernières heures, il a même été annoncé que la succession de l'entraîneur des Verts serait à l'étude et le nom de Frédéric Antonetti a été évoqué. Ancien technicien de l'ASSE, il a alors tenu à mettre les choses au point.

Désormais consultant pour la chaîne Canal+ , Frédéric Antonetti avait entraîné l’AS Saint-Étienne de 2001 à 2004. Dans un article du journal L’Équipe , son nom a été évoqué pour prendre la succession de Laurent Batlles. Mais dans la foulée, l’ancien coach de Metz a souhaité réagir à cette rumeur.

Antonetti pas intéressé par un retour

Frédéric Antonetti a ainsi déclaré à L’Équipe : « Je tiens à préciser que je n'ai eu aucun contact avec l'AS Saint-Étienne pour y prendre d'éventuelles fonctions et je souhaite mettre un terme aux spéculations qui enflent depuis déjà quelques semaines. D'une part, je connais trop la difficulté de mon métier pour participer à de quelconques discussions alors qu'un autre entraîneur est actuellement en poste. Je ne me prêterais pas à ce jeu que j'ai moi-même déjà subi par le passé, notamment chez les Verts. » L'ancien de l'ASSE a ensuite ajouté : « D'autre part, les supporters du club connaissent les conditions de mon éviction de l'AS Saint-Étienne en 2004, ainsi que son responsable, toujours dirigeant au club actuellement, qui a mené les intrigues, manipulations et manigances qui ont conduit à ce départ forcé. Il est totalement saugrenu de penser que je pourrais envisager de retravailler avec lui (Caïazzo). »

Il n'a pas oublié les supporters de l'ASSE