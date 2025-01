Mercato : Clash en direct, l'OM prépare son transfert !

Jean de Teyssière

L’OM prépare un nouveau départ. Ismaël Koné n’est plus en odeur de sainteté en cité phocéenne et devrait quitter le club cet hiver. Roberto De Zerbi l’avait en tout cas annoncé en conférence de presse avant la rencontre face à l’OGC Nice ce dimanche soir. Et à Marseille, on travaille sur la façon dont faire partir le milieu de terrain arrivé cet été.

Six mois et puis s’en va. Comme Elye Wahi, parti pour l'Eintracht Francfort, Ismaël Koné va quitter vraisemblablement l’OM cet hiver, après être arrivé à l’été 2024. Un léger aveu de défaite pour la direction de l’OM, qui avait déboursé la somme de 42M€ pour ces deux joueurs.

«Koné va probablement s’en aller»

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face à l’OGC Nice ce dimanche, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi avait fait une sacrée annonce concernant son milieu de terrain, Ismaël Koné : « Koné va probablement s'en aller, c'est pourquoi il n'y avait pas de sens qu'il s’entraîne avec nous. (...) Le départ de Koné, c'est notre choix, on sait l'équipe qu'on veut, mais c'est un gentil garçon. Il ne m'a pas montré qu'il pouvait faire partie de ce projet, mais il y avait beaucoup de concurrence. Je fais jouer ceux qui le méritent. On assume de vouloir construire une équipe toujours plus forte pour laisser notre empreinte. »

Koné va partir en prêt ?

L’ancien milieu de terrain de Watford aurait tout de même la cote en Europe. D’après La Provence, l’international canadien pourrait quitter l’OM sous la forme d’un prêt, avec option d’achat. Plusieurs clubs seraient intéressés par le profil du milieu de terrain marseillais. Si départ il y a, il sera compensé et l’OM a déjà quelques pistes, puisque le joueur de la Juventus, Nicolo Fagioli, pourrait rejoindre le club phocéen dans les prochaines heures.