Mercato : Greenwood signe à l’OM, «je n’ai jamais vécu ça»

Arnaud De Kanel

Arrivé cet à l'OM, Mason Greenwood a pu faire connaissance avec la chaude ambiance du Vélodrome. Après avoir connu Old Trafford avec Manchester United et toutes les enceintes mythiques de Premier League, l'attaquant anglais affirme que l'antre marseillaise est l'une des plus chaudes d'Europe. Il avoue n'avoir « jamais vécu ça » auparavant.

A seulement 23 ans, Mason Greenwood peut se vanter d'avoir fréquenté les plus beaux stades d'Europe. Avec Manchester United, il évoluait à Old Trafford, un stade mythique du football. Désormais à l'OM, il a découvert le Vélodrome, également réputé pour être l'un des plus beaux écrins d'Europe, en plus de pouvoir compter sur un public très bruyant. De quoi émerveiller Greenwood.

Benatia en pince pour Gouiri, mais son plan est remis en question ! Que réserve le mercato à l'OM ? 🔄

➡️ https://t.co/vLaCN4rXft pic.twitter.com/FZ90aZz2ug — le10sport (@le10sport) January 26, 2025

«L’une des meilleures ambiances d’Europe»

Elu joueur du mois de décembre en Ligue 1, Mason Greenwood, jusqu'ici très rare dans les médias, a accordé un entretien à Téléfoot pour l'occasion. Questionné sur le Vélodrome, il avoue avoir été impressionné par l'ambiance mise par les supporters.

«C’est quelque chose que je n’ai jamais vécu»

« L’ambiance du Vélodrome ? J’ai eu la chair de poule lors de mon premier match. C’était incroyable. C’est l’une des meilleures ambiances d’Europe. C’est exceptionnel de marquer un but. Encore plus étonnant de les entendre chanter encore et encore, ils chantent pendant 90 minutes. C’est quelque chose que je n’ai jamais vécu », a reconnu Mason Greenwood au micro de Téléfoot.