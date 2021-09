Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Tuchel a pris une grande décision pour Kanté !

Publié le 21 septembre 2021 à 16h50 par A.D. mis à jour le 21 septembre 2021 à 16h58

Lors du dernier mercato estival, le PSG aurait tenté de s'offrir les services de N'Golo Kante, sans succès. Alors qu'il est parvenu à conserver son milieu de terrain français, Thomas Tuchel souhaiterait désormais le prolonger. Toutefois, les négociations entre le clan Kante et Chelsea ne seraient pas à un stade avancé actuellement.