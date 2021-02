Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : N'Golo Kanté se livre sur l’arrivée de Thomas Tuchel !

Publié le 28 février 2021 à 23h20 par La rédaction mis à jour le 28 février 2021 à 23h29

Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel cet hiver, Chelsea a retrouvé des couleurs, et les joueurs semblent avoir déjà adopté le technicien allemand, à l'image d'un N’golo Kanté satisfait.