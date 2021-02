Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Le terrible aveu de Werner sur le renvoi de Lampard !

Publié le 28 février 2021 à 16h55 par La rédaction

En grande difficulté pour ses premiers pas sous le maillot de Chelsea, Timo Werner s'est confié sur son ressenti et sur ses responsabilités à propos du licenciement de Frank Lampard.