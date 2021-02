Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Thiago Silva bientôt fixé sur son avenir !

Publié le 28 février 2021 à 15h56 par La rédaction

Satisfait des performances de Thiago Silva, Chelsea envisagerait de conserver le défenseur brésilien, qui s'est engagé l'été dernier pour un an avec le club anglais, avec une année en option.