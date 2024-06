Mercato : Cette star qui va échapper au PSG !

Thomas Bourseau

Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin en France, mais le PSG essuierait déjà un échec dans le dossier Luis Diaz. Et pour cause, le Paris Saint-Germain ne pourrait pas arracher l’ailier colombien des mains de Liverpool qui miserait sur lui pour son nouveau projet.

Kylian Mbappé a tiré sa révérence. A présent, le comité directeur du Paris Saint-Germain cherche à lui trouver un voire plusieurs successeurs. Foot Mercato affirmait il y a plusieurs mois que Luis Diaz était une option étudiée par le PSG pour le mercato estival qui a ouvert ses portes le lundi 10 juin. Et ce, quand bien même le10sport.com vous dévoilait en mars dernier qu’Antero Henrique était l’instigateur de cette piste et qu’il ne travaille plus pour le PSG.

Luis Diaz, le coup impossible pour le PSG ?

The Athletic a fait un point sur le feuilleton Luis Diaz. Selon le média anglais, le FC Barcelone serait certes intéressé par le profil de l’ailier colombien, sous contrat jusqu’en 2027 à Liverpool. Cependant, le directeur sportif Deco qui l’apprécie particulièrement n’aurait pour le moment pas dégainé d’offre de transfert à Liverpool ou de contrat au clan Diaz. De toute façon, le comité de direction des Reds refuserait catégoriquement de faire une croix sur Luis Diaz qui serait l’une des pierres angulaires du projet du nouvel entraîneur Arne Slot pour la saison prochaine à Liverpool.

