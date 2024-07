Mercato : «C’est un talent», l’OM va boucler un gros transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l’ouverture du mercato, l’OM frappe très fort pour renforcer son effectif. Quatre joueurs ont déjà signé à savoir Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood et Pierre-Emile Höjbjerg. Et pourtant, c’est encore très loin d’être terminé. En effet, Valentin Carboni devrait être la prochaine recrue marseillaise. Et cela ressemble à un très joli coup à en croire l’un des anciens coéquipiers de l’Argentin.

À qui le tour ? C’est la question qui devrait se poser tout l’été à l’OM compte tenu de l’activité de Pablo Longoria sur le mercato. En effet, le club phocéen a d’ores et déjà annoncé l’arrivée de quatre nouveaux joueurs, mais c’est encore loin d’être terminé. Et pour cause, la direction marseillaise souhaite remodeler quasiment totalement l’effectif de Roberto De Zerbi. Et notamment le secteur offensif qui a déjà vu filer plusieurs joueurs à savoir Pierre-Emerick Aubameyang, Vitinha, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Par conséquent des renforts sont attendus devant, et l’arrivée de Valentin Carboni serait imminente. Le milieu offensif argentin sort d’une belle saison à Monza où il était prêté par l’Inter Milan.

«Valentin, c’est un talent»

A Monza, Giulio Donati a d’ailleurs évolué aux côtés de Valentin Carboni qu’il ne manque pas d’encenser. « Valentin, c’est un talent. Le dribble et la frappe sont ses points forts. Il doit progresser tactiquement. Mais après l’entraînement, il reste souvent sur la pelouse pour faire du rab, il a l’envie et la détermination de s’imposer, il déteste perdre », assure le latéral droit italien dans les colonnes de La Provence.

«Il avait 85% de passes réussies en Serie A»

Un avis partagé par le journaliste italien Gabriele Noli. « Il s’est avéré très utile par sa capacité à se déplacer entre les lignes, en offrant des solutions de passes pour les coéquipiers. Il peut créer de nombreuses occasions et semer le trouble dans la défense adverse. Son premier contrôle est bon, il avait 85% de passes réussies en Serie A la saison dernière, et il adore partir du côté droit vers l’intérieur du jeu », confie-t-il également à La Provence.