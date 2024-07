Un joueur quitte l'OM, c'est totalement validé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Seulement un an après sa signature à l'OM, Iliman Ndiaye est déjà reparti. L'international sénégalais a effectivement signé à Everton qui a déboursé 18,5M€ pour rapatrier le joueur en Angleterre. Un choix totalement validé par Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise, qui estime que l'ancien Marseillais a pris la bonne décision en optant pour les Toffees.

Le départ de Ndiaye est validé au Sénégal

« Plus ils sont dans des clubs qui les veulent et qui ont envie de leur donner du temps de jeu, plus ils seront susceptibles de rejoindre l’équipe nationale plus affûtée et prêts à tous les niveaux. Nous sommes heureux de voir que les choses bougent dans le bon sens », assure-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Il y aura moins de pression qu’à Marseille»

« Je pense qu’un club comme Everton est bon pour Iliman Ndiaye. Il y aura moins de pression qu’à Marseille, ce qui lui permettra de se réintégrer dans un football qu’il connaît sans trop de contraintes. De plus, avoir Idrissa Gana à ses côtés sera un plus, comme un grand frère, donc nous sommes tranquilles », ajoute Augustin Senghor.