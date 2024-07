Mercato : Le Real Madrid annonce un transfert de «rêve» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après Kylian Mbappé, c'est Endrick qui a été présenté en grande pompe au stade Santiago Bernabeu, l'enceinte du Real Madrid. Le jeune attaquant brésilien dont le transfert est bouclé depuis un an et demi, réalise ainsi son rêve en signant avec le club merengue comme le rappelle Florentino Pérez qui se réjouit d'avoir recruté l'un des talents les plus prometteurs du football mondial.

Il y a environ un an et demi, le Real Madrid annonçait le transfert d'Endrick, le jeune attaquant de Palmeiras qui devait toutefois attendre ses 18 ans pour débarquer en Espagne. C'est désormais le cas et le crack brésilien a donc été présenté ce samedi à ses nouveaux supporters. L'occasion pour Florentino Pérez de rappeler qu'Endrick réalise son rêve.

Florentino Pérez s'enflamme pour Endrick

« Cher Endrick, ce moment est celui dont tu rêvais quand tu étais enfant. Nous venons de voir que ce petit garçon était très clair sur le fait qu'il voulait devenir professionnel et jouer pour le Real Madrid. Vous avez réalisé le rêve de votre vie, vous l'avez réalisé à l'âge de neuf ans lorsque vous avez partagé des moments d'illusion et de vie avec la Fondation du Real Madrid. Aujourd'hui, tu es ici avec ta famille et ta petite amie. Ils veulent t'accompagner dans un voyage au cours duquel tu seras également accompagné par les meilleurs supporters du monde », lance le président madrilène devant les supporters du Real Madrid.

Le rêve d'Endrick accompli

« Ces supporters n'abandonneront jamais. Ils t'aideront jusqu'au dernier moment pour que tu n'abandonnes pas non plus. C'est ce qui fera votre force. Cher Endrick, malgré ton jeune âge, tu arrives avec un bagage important : deux ligues, une supercoupe et deux championnats paulistes. Avec une équipe très appréciée comme Palmeiras. Tu es devenu l'une des étoiles montantes du football mondial. Tu es le seul à avoir remporté tous les titres de jeunes avec Palmeiras et vous avez été le MVP du dernier Paulista avec l'équipe première. Nous sommes fiers de t'accueillir dans cette grande famille », ajoute Florentino Pérez.