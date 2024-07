Mercato - OM : «Un coup intéressant» est annoncé à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif cet été, l'OM a notamment orienté son recrutement sur l'Angleterre puisque trois des quatres nouveaux joueurs ont traversé la Manche pour signer à Marseille. C'est le cas de Pierre-Emile Höjbjerg, prêté par Tottenham avec une option d'achat. Un très joli coup selon Walid Achrechour qui se réjouit que l'OM soit capable d'attirer ce genre de joueurs.

Höjbjerg le joli coup de l'OM ?

« Höjbjerg, on n’a pas dit que c’était Modric qui débarquait à l’OM. On a juste dit que c’était un joueur que l’OM a réussi à prendre pour 12M€ alors qu’à coté tu as Lyon qui met 33M€ sur Mangala et Monaco qui n’arrive pas à recruter un milieu de terrain », lance le journaliste au micro de l'After Foot, avant d'en rajouter une couche.

«Pour moi c’est un coup intéressant»

« Je me dis qu’au moins à Marseille ils arrivent à recruter un type qui a été titulaire avec le Danemark, demi-finaliste en 2021 de l’Euro et qui a aussi fait une bonne compétition cet été. Il a plus de 100 matchs en Premier League donc pour moi c’est un coup intéressant, personne n’a dit qu’il allait révolutionner le foot à Marseille après », ajoute Walid Acherchour.