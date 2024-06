Mercato : C'est annoncé, il va faire son retour à l'OM

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison 2023-2024 difficile, l'OM va se lancer dans un mercato estival qui promet d'être assez animé. Pablo Longoria doit revoir l'effectif d'un club qui ne jouera pas en Europe la saison prochaine. Il y a aussi certains joueurs qui reviendront à la maison, comme François-Régis Mughe. Le jeune Camerounais de 19 ans était en prêt du côté de Dunkerque, et son retour vient d'être confirmé.

Intégré à l'équipe réserve de l'OM en juin 2022, François Mughe a fait ses débuts professionnels sous les couleurs phocéennes presque un an plus tard ; et ce, lors du match de Coupe de France face au FC Annecy, perdu aux tirs au but malgré une réalisation de sa part pendant le temps règlementaire. Finalement, il est parti à Dunkerque pour avoir un peu de temps de jeu, mais il devrait faire son grand retour à Marseille.

Mughe a fini la saison à Dunkerque

Sur le site de l'USL Dunkerque, le nom de François Mughe apparaît dans la liste des départs. En effet, il était prêté jusqu'à la fin de la saison, et visiblement, il laisse un souvenir positif. Qualifié de « belle surprise du mercato hivernal », le Camerounais a tapé dans l'œil des dirigeants du club malgré les difficultés. Touché par de nombreuses blessures, il a tout de même impressionné par ses pointes de vitesse a répétition. L'attaquant a participé à cinq rencontres de Ligue 2 BKT avec ses coéquipiers.

Mercato : Un nouvel entraîneur va recaler l'OM ? https://t.co/OlMOFJsYFb pic.twitter.com/R12mI054yB — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

Retour à Marseille pour Mughe

Très rapide sur le terrain, François Mughe n'a pas vraiment convaincu Gennaro Gattuso à l'OM. D'où son prêt en Ligue 2 à Dunkerque. Le jeune Camerounais, qui fêtera bientôt ses 20 ans, n'a qu'une envie : rester à l'OM. Il y a quelques mois, il a même refusé une sélection avec son pays pour la CAN.